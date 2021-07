En conférence de presse ce lundi pour sa présentation et celle de Luan Peres, Cengiz Ünder s’est exprimé sur les ambitions de l’Olympique de Marseille. Selon lui, l’ambition du club sera de se qualifier en Ligue des Champions !

Lors de sa présentation de lundi, Cengiz Ünder a été questionné par les journalistes sur les ambitions de l’Olympique de Marseille cette saison. L’international turc affirme que lui et son équipe vont tenter de qualifier le club en Ligue des Champions et donc de terminer sur le podium de la Ligue 1.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Ünder – Source : Conférence de presse (26/07/21)