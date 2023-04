Mercato OM : Ünder est cash concernant un départ cet été

Interrogé par La Provence ce dimanche avant le choc face à Lyon, Cengiz Ünder a été questionné sur son avenir. L’international turc a les idées très claires.

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de vendre Cengiz Ünder cet été comme affirmé par L’Equipe cette semaine. Pourtant le joueur ne serait pas de cet avis. Interrogé par La Provence ce dimanche avant le gros match face à Lyon, l’international turc a affirmé qu’il se sentait bien à l’OM.

« Un départ? Jamais. Ça ne m’a pas effleuré l’esprit de quitter l’OM. J’ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n’y ai jamais pensé. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici, a-t-il affirmé à La Provence. Je suis un élément important, je veux continuer à l’OM. Mon objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à l’OM. Partir n’est pas envisageable »

A LIRE AUSSI : OM : Ce jeune joueur que Chancel Mbemba a pris sous son aile

Dans Débat FAQ Marseille, Nicolas Filhol a été interrogé sur l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM. Il ne serait pas contre un départ du Turc : « Qui sont les 2 ou 3 joueurs à absolument gardés la saison prochaine ? Personnellement, je garde Rongier, Mbemba et Clauss. J’espère en garder plus que trois, je mettrais Gigot aussi. Je ne changerais pas de gardien non plus, même si en ce moment il est un peu moins rassurant. Les joueurs que je n’ai pas envie de voir partir, je mettrais Lopez, Mbemba, Gigot, Clauss, Rongier, Veretout, Harit, Kolasinac et devant Malinovskyi et Sanchez. Par contre, en cas de belle offre pour Under, je ne suis pas contre son départ et voir un autre profil arriver. C’est un joueur que j’aime bien, qui a beaucoup de qualités, un bon état d’esprit, qui peut marquer de superbes buts et faire de superbes passes, mais je le trouve trop irrégulier et surtout trop soliste dans sa vision du football. »