Mercato OM : Une ancienne piste de Longoria file à l’AS Monaco?

L'AS Monaco continue ses belles ventes et réinvestit déjà sur une ancienne piste de Pablo Longoria !

A la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Denis Zakaria, sous contrat avec la Juventus après son prêt à Chelsea la saison dernière. L’international suisse devrait finalement signer à l’AS Monaco qui est prêt à réinvestir l’argent récupéré pour le transfert d’Axel Disasi ! Les deux clubs espèreraient trouver un accord dans les prochains jours comme l’explique Fabrizio Romano via un tweet.

AS Monaco hope to close Denis Zakaria deal next week as negotiations will continue on both player and club side with Juventus ⚪️🔴 #ASMonaco

Discussions will continue after opening bid revealed here on month ago. pic.twitter.com/YVkyfvFlqD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023