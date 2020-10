Mercato OM : Une arrivée en bonne voie ?

Bouna Sarr serait tout proche de rejoindre le Bayern Munich ! Les confirmations ne cessent de tomber depuis midi : les deux clubs seraient tombés d’accord ! L’OM aurait même déjà trouvé un remplaçant à son latéral droit !

En effet, selon La Provence, les dirigeants marseillais ne retiendront pas Bouna Sarr et aurait déjà trouvé son remplaçant ! Si le média local ne précise pas l’identité de ce fameux nouvel arrière droit, cette information concorde avec les dernières déclarations d’André Villas-Boas concernant d’éventuels départs de joueurs…

Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu — Villas-Boas

« On n’a pas de discussions (sur d‘éventuels départs). Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu. Ce mercato peut ressembler à un mercato de janvier. Tout le monde laissent les choses tranquilles et arrivent sur les derniers jours pour regarder ce qu’il se passe pour démarrer des négociations. De ce que je vois, on peut s’attendre à ça. Mais on sera prêt (à recruter immédiatement). On a eu des contacts et je pense que l’on peut donner une bonne réponse s’il y a des offres qui arrivent… »

André Villas-Boas – source : conférence de presse (24/09/2020)