Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat. Avec l’intérêt d’Aston Villa, le milieu de terrain olympien dispose d’un nouveau prétendant cet hiver.

Ce n’est une surprise pour personne. L’avenir de Boubacar Kamara est toujours incertain. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé. Une situation loin d’être évidente à gérer pour Pablo Longoria qui n’aimerait pas voir son joueur partir libre à l’issue de la saison.

Auteur de bonnes performances depuis le début de la saison, Boubacar Kamara suscite l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Ces dernières semaines, les équipes les plus intéressées sont Manchester United ainsi que l’AS Roma.

À en croire les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, Aston Villa apparaîtrait désormais parmi les prétendants à l’affût sur Boubacar Kamara. En effet, le club anglais est à la recherche d’un milieu récupérateur et le joueur olympien pourrait être une piste crédible dès cet hiver.

Si Aston Villa est également intéressé par le profil de Rodrigo Bentancur, Boubacar Kamara est bel et bien dans les petits papiers de l’équipe de Morgan Sanson. Difficile de dire si Pablo Longoria serait prêt à s’en séparer dès cet hiver et prendre le risque de perturber le collectif où s’il souhaite le voir partir libre à l’issue de la saison.

Aston Villa are interested in Rodrigo Bentancur, confirmed as @TomCollomosse reported today. Juventus have not received any official bid yet – while Allegri today said they « won’t do any move in January ». 🇺🇾 #AVFC

Been told there’s also Boubacar Kamara in Aston Villa list.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2022