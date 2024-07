Mercato OM : « Une belle surprise… une excellente opportunité ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Hier dans l’émission du FCM les consultants ont réagi à l’arrivée du milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg.

Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg, arrive à l’Olympique de Marseille en provenance de Tottenham. À 28 ans il relève le défi avec l’OM, de quoi plaire au consultant sur le plateau du FCM. Le youtubeur Raph football, s’est exprimé sur cette arrivée, « C’est une belle surprise un joueur titulaire à Tottenham les 3 premières saisons. L’an passé il a un peu moins joué parce que c’est du pour moi sa situation contractuelle. Il était libre dans un an il ne voulait pas prolonger, mais bon il faisait quand même beaucoup d’apparition en cours de jeu. C’est un joueur que le Bayern a lancé en 2013, Guardiola voulait en faire son Bousquet, ensuite il est parti à Southampton et puis ensuite à Tottenham chez les Spurs. Une grosse valeur sûre au milieu de terrain ça va être le vrai numéro 6 de De Zerbi, une grande capacité à casser les lignes par la passe. Vraiment un milieu de terrain très complet qui est à l’aise dans le jeu long, dans le jeu court. Il sait colmater les brèches, dans la couverture, dans la lecture du jeu aussi, il ressemble un peu à Thiago Motta, Rodri, Bousquet. Ce type de joueur devant défense ça perd aucun ballon, c’est vraiment un joueur de standing Première League top 7 top 8. Donc c’est une excellente opportunité ça a été un dossier mené par Benatia apparemment qui l’a connu du côté du Bayern. C’est 13 millions d’euros parce qu’il est libre dans un an, donc là on a quand même une valeur sûre au milieu de terrain. Alors certains me disent rappelle-toi le cas Strootman, rappelle toi le cas Kondogbia. Il a 28 ans, il est en pleine force de l’âge. Il n’est pas blessé depuis 4 ans. Il a fait euro incroyable avec le Danemark en plus. » explique le youtubeur sur le plateau du FCM.

