Mercato OM: Une cible en attaque proche de Benfica ?

Le nom de Jhon Duran a été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Mais le Colombien, ne devrait pas rejoindre le club olympien cet hiver…

Selon les informations du site Jeune Footeux, « Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de Jhon Duran.« . Cependant, le Colombien qui évolue à Chicago en MLS, devrait rejoindre Benfica contre 11 millions d’euros selon Sport.

Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien, travaillant sur place pour Lucarne Opposée nous explique les qualités du joueur, son profil et son histoire.

« Il va avoir 19 ans en décembre. Il vient d’un des meilleurs centre de formation de Colombie. C’est plutôt un gage de qualité. Il tournait bien là bas, il a été acheté très tôt. Il y a joué jusqu’à sa majorité. Chicago l’a pris à 17 ans. Il a fait toutes les équipes internationales des jeunes. Il est parti en MLS, il a fait un début de saison moyen voire très moyen. Après l’été ça a été mieux. Il a terminé très fort. En septembre, je crois qu’il met 5 buts. C’est ce qui l’emmène chez les A avec la Colombie. S’il n’avait pas été aussi bon, Luis Suarez aurait été appelé en sélection. Le sélectionneur a préféré l’appeler pour les matchs amicaux en septembre. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (29/10/22)

Son style de jeu et sa compatibilité avec l’équipe

« C’est un gaucher, très bon de la tête, il est assez grand. Imposant, très véloce aussi. Il peut jouer en pivot, dos au but et sevir ses partenaires. Il aime aussi avoir de l’espace, aller dans la profondeur. Avec son physique, il arrive à bien tenir les défenseurs. Il a une bonne frappe de balle, assez puissante. Au niveau des prises de balle, des contrôles, ce n’est pas toujours collé au pied mais bon ça se travaille. Il aime prendre la profondeur, prendre l’espace. Il a aussi une bonne qualité de passe. Il a beaucoup de passes décisives et ce n’est pas une passe devant le gardien. C’est souvent bien inspiré, très intéressant où il arrive à la mettre au bon endroit pour son coéquipier. C’est intéressant. Ce serait une belle pioche. Mais s’il vient, ça voudrait dire que Dieng part ou Luis Suarez part. C’est intéressant avec Sanchez derrière et un autre offensif. Si tu le mets tout seul avec Payet eclaté et Gerson pas concerné, ça ne servira pas à grand chose. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (29/10/22)