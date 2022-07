Mercato OM : « Une décision incompréhensible de la part de Marseille… »

Mathieu Valbuena, interrogé par le journal Ouest-France, ne comprend pas pourquoi l’OM à laisser partir son ancien coéquipier, Steve Mandanda.

Mathieu Valbuena qui a côtoyé Steve Mandanda entre 2007 et 2014 à l’OM, ne comprend pas pourquoi le club phocéen à laisser le désormais ex-gardien marseillais s’en aller vers Rennes. Interviewé par Ouest-France, Petit Vélo s’est montré pour le moins surpris de cette décision. Mandanda qui était à l’OM depuis 2007, joueur le plus capé de son histoire avec 613 matchs, vient de rejoindre le Stade Rennais pour deux saisons.

Mandanda, une très, très bonne affaire pour Rennes – Valbuena

« Pour moi, c’est une décision incompréhensible de la part de Marseille, et une très, très bonne affaire pour Rennes. Autant je peux comprendre que l’OM prépare l’avenir avec Pau Lopez, autant en comparant les matches des deux la saison dernière, il n’y a pas photo selon moi. Au passage, je trouve que c’est une évolution du foot dans laquelle je ne me reconnais plus » Mathieu Valbuena Source : Ouest-France (08/07/2022)

On apprend aussi que Bruno Génésio qui a eu Valbuena sous ses ordres entre 2015 et 2017 l’a contacté pour en savoir plus sur Mandanda, l’ancien international français n’a forcément dit que du bien de son ancien coéquipier, certain de sa réussite à Rennes.

« Bruno Genesio m’avait appelé pour discuter, non seulement du joueur, mais aussi de sa personnalité. Forcément, je le connais très bien et je n’en pense que du bien. À Rennes, il va jouer, prendre du plaisir à un endroit où on le veut. Ce qui n’était plus le cas à Marseille, non pas de la part des supporters mais de la part du club. Je le répète, c’est un super coup de la part du Stade Rennais et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y sera performant » ». Mathieu Valbuena Source : Ouest-France (08/07/2022)