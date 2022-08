Mercato OM : Une dernière proposition de Longoria pour Caleta-Car?

L’Olympique de Marseille souhaite vendre Duje Caleta-Car. Selon RMC, Pablo Longoria proposera une offre de prolongation en cas de non départ du Croate cet été.

Après plusieurs recrues, l’Olympique de Marseille s’attaque maintenant aux départs. Après Lirola et Konrad partis ce samedi, le club espère enchaîner avec Dieng et Caleta-Car, considérés comme deux valeurs marchandes intéressantes pour rééquilibrer les comptes de Frank McCourt.

⚪🔵 On fait le point avec @flogermain sur les joueurs que l’OM veut encore vendre avant la fin du mercato. https://t.co/wLktYQOALo — RMC Sport (@RMCsport) August 14, 2022

Le club se montrera inflexible avec Caleta-Car

D’après RMC, si le défenseur croate veut toujours rester à l’OM cet été et n’envisage pas de départ, Pablo Longoria lui proposera une nouvelle année de contrat afin d’éviter qu’il ne parte libre en juin 2023. Florent Germain, journaliste pour la radio française explique que s’il refuse cette prolongation d’un an et qu’il ne part pas cet été, » le club se montrera inflexible », comme l’avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse cette semaine pour l’arrivée d’Alexis Sanchez.

A LIRE : OM : Le groupe de Tudor pour affronter Brest avec plusieurs absents !

La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat — Longoria

« La situation de Caleta Carc c’est un cas particulier. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec l’entourage du joueur » Pablo Longoria Source : Conférence de presse (10/08/22)

#Longoria : « La situation de #CaletaCar c’est un particulier. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec l’entourage du joueur » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 10, 2022

Moi, je pense que c’est bon de le garder – Sparagna

« Je me dis qu’il faut quand même avoir un effectif assez étoffé parce que t’as la Ligue des Champions, la Coupe de France, le Championnat, t’as quand même trois compétitions où faut que tu sois performant parce que t’es l’OM. Donc si t’as pas un effectif étoffé qui peut enchaîner les matchs, surtout là tu joues tous les trois jours, donc à un moment donné si t’as pas des doublures voire triple à certains postes ça peut être compliqué. Après je pense qu’il faut cibler les postes, ne pas tripler de partout. Parce que t’as des jeunes et puis t’as des joueurs qui sont capables d’évoluer à différents postes. Pour revenir sur la liste, Caleta-Car, je trouve que c’est l’OM qui l’a mis en difficulté à vouloir le faire partir, à trop le pousser vers la sortie. En fait, on aurait dû le vendre au moment où Liverpool le voulait. Que ce soit l’OM ou Liverpool, le joueur mentalement, t’as l’impression que tu vas partir à Liverpool, dans un club comme ça et que d’un coup on te dit « non, tu viens pas » dans ta tête, tu prends un coup je pense. Et sur tes performances ça joue, inconsciemment ça l’a tué, sur la fin de saison il était moins bien alors qu’il était au top. La saison dernière il a pas été catastrophique loin de là. Moi, je pense que c’est bon de le garder, par contre le garder pour être remplaçant ça va être la gestion qui va être délicate cette année. Parce que Gigot et Touré je pense que c’est des joueurs titulaires, Mbemba pareil. Luan Peres dans ce système axe gauche, quand tu vois Touré et Caleta-Car je pense pas que ce soit lui la priorité. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)