Mercato OM : Une deuxième recrue pour De Zerbi ?

L’Olympique de Marseille s’apprêterait affaire signe Ismaël Koné milieu de Watford. L’OM et le club angalis serait déjà tombé d’accord sur un éventuel montant.

Marseille set to sign Ismael Kone from Watford. Clubs have agreed a £15m package with only formalities remaining.🇨🇦 pic.twitter.com/C5htoJ83JK

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 26, 2024