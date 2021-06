Mercato OM: Une drôle d’option en Italie pour Benedetto ?

Sur le banc depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik, Dario Benedetto n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Le buteur argentin pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille cet été et un challenge surprenant s’est proposé à lui.

Ce mercato estival ressemble de plus en plus à un clap de fin pour Dario Benedetto. Le buteur argentin, mis sur la touche par Arkadiusz Milik lors de son arrivée en janvier, n’a pas fait preuve d’une grande efficacité cette saison. En effet, avec seulement cinq buts inscrits cette saison, Benedetto n’a pas satisfait ses dirigeants qui en attendent plus de la part d’un numéro neuf. Un départ semble donc se dessiner et une nouvelle possibilité s’ouvre à lui.

Parme prêt à faire les yeux doux à Benedetto ?

Après Elche ou encore Boca Juniors, Benedetto intéresse Parme. Le club récemment descendu en Serie B souhaite remonter en première division au plus vite. Les dirigeants italiens pensent que Benedetto est capable d’aider leur équipe à retrouver le plus haut niveau de part son expérience et son vécu en Europe dans un club comme Marseille. Seulement, il est peu probable que Pipa décide de se rendre en seconde division italienne lorsque l’on sait que des clubs plus attirants sportivement sont également sur le coup.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS LE CHERCHER — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)