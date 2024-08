Mercato OM : Une grande décision prise pour Pau Lopez

L’Olympique de Marseille a mis Pau Lopez de côté depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le portier espagnol a été affranchi par le club : il ne portera plus le maillot de l’OM.

La Provence a fait le point sur le dossier de Pau Lopez ce mercredi dans son édition. L’Espagnol est clairement mis de côté par la direction du club depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. C’est Ruben Blanco qui évolue au poste de numéro 1 lors des matchs de préparation.

Pressenti pour partir à Côme, l’ancien joueur de l’AS Roma ne devrait finalement pas signer dans le club italien. Une chose est sûre d’après le quotidien local, il ne devrait plus porter le maillot de l’Olympique de Marseille et devrait bien être vendu lors de ce mercato d’été.

2 gardiens surveillés?

Le dossier du gardien est toujours d’actualité. L’Olympique de Marseille n’a pas laissé Pau Lopez partir à Côme mais il semblerait tout de même qu’il soit sur le départ. L’Equipe explique ce mardi dans son édition que le club souhaite toujours le vendre et donc lui trouver un remplaçant.

Pour le moment, seul le nom de Timon Wellenreuther est toujours d’actualité parmi les noms déjà sortis dans la presse d’après le quotidien sportif. Deux autres portiers sont pistés mais les noms n’auraient pas encore fuité. Il y a quelques semaines, un profil d’un jeune gardien que De Zerbi peut façonner était mentionné.

Un gardien en développement, capable d’être modelé par De Zerbi

Du coup, sur quel profil va se pencher l’OM si les précédentes cibles se sont avérées trop onéreuses ? L’Equipe estime que « l’OM cherche plutôt un gardien en développement, capable d’être modelé par De Zerbi, très exigeant sur ce poste. »