Mercato OM : Une grosse vente actée pour Longoria ?

Envoyé en prêt avec option d’achat à Turin à seulement une semaine de la fin du mercato estival, Arek Milik ne devrait pas faire son retour dans la cité phocéenne.

Arrivé en Italie sous la forme d’un prêt payant de 800 000 euros sans les bonus, Arek Milik a fait sensation en Serie A en marquant deux buts lors de ses trois premiers matchs en championnat.

La Juve va payer pour garder Milik

En Ligue des Champions, le polonais n’est pas resté muet non plus : il a inscrit un but à l’aller et un au retour face au Benfica, ce qui porte son compteur buts à 6 en 17 rencontres.

Selon des informations de Calciomercato, ces performances ont impressionné les dirigeants de la Juventus, qui ont choisi de lever l’option d’achat du polonais pour une somme de 8 millions d’euros.

Sélectionné pour la Coupe du Monde, Milik est en bonne voie pour accéder aux phases finales avec la sélection polonaise.

