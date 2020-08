Mercato OM : Une incompréhension entre Villas-Boas et Eyraud dans le dossier Cuisance ?

Avant l’arrivée de Pablo Longoria, l’entraîneur André Villas-Boas jouait en quelque sorte le rôle de Head Of Football. Une situation pas toujours simple à gérer avec le président Eyraud…

Entre le départ d’Andoni Zubizarreta en mai et la prise de fonction de Pablo Longoria en août, l’OM est resté plus de 2 mois sans directeur sportif. Et lors de cette « vacance du pouvoir » sportif, André Villas-Boas a pris ses responsabilités. Le coach de l’OM a cumulé les casquettes de coach et directeur sportif pour préparer la saison à venir. Les recrutement du milieu de terrain Pape Gueye et du défenseur Leonardo Balerdi sont d’ailleurs des pistes travaillées et validées en amont par le coach et l’ancienne équipe.

Quelques couacs avec Jacques-Henri Eyraud

Cependant, cette période ou AVB était quasiment seul aux commandes s’est faite avec quelques couacs selon l’Equipe. Notamment sur le dossier Michael Cuisance. Intéressé par le milieu du Bayern, AVB a choisi comme stratégie de convaincre directement le joueur et son entourage… Sauf que sans que le coach le sache, Jacques-Henri Eyraud a appelé directement Karl-Heinz Rummenigge, le président Bavarois pour se renseigner sur la situation du joueur ! Un couac malvenu, mais qui n’a pas encore fait capoter le possible prêt du joueur…