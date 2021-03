Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, plusieurs rumeurs annoncent qu’Arturo Vidal va le suivre. L’un de ses anciens coéquipiers au Bayern Munich en dit plus sur son avenir.

Jorge Sampaoli a été présenté à la presse et aux supporters ce mardi lors d’une conférence au Vélodrome. Pablo Longoria était également présent et a évoqué le mercato. Le président et directeur sportif du club a affirmé que le recrutement serait forcément inspiré de la façon de jouer du coach argentin qui demande de la personnalité, de l’envie, de la motivation…

Rafa, je dois jouer pour Flamengo ! — VIDAL A RAFINHA

Des caractéristiques dont dispose Arturo Vidal qui a évolué sous ses ordres avec la sélection chilienne lorsqu’il en était le sélectionneur. Plusieurs rumeurs envoyées d’ailleurs le milieu de terrain à l’OM à l’annonce de la signature de Sampaoli. Pourtant, selon Rafinha, son ancien coéquipier au Bayern Munich, Vidal crève d’envie de jouer à Flamenga !

« Vidal a une grande envie de jouer pour Flamengo. Quand il nous a vus gagner les Libertadores en 2019, il est devenu fou. Il m’a dit : « Rafa, je dois jouer pour Flamengo » Rafinha – Source : C haîne YouTube BarbaridadeTV (08/03/21)