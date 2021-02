Mercato OM : Une information capitale dans le dossier Sampaoli ?

Actuellement sur le banc de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet ne devrait pas s’y éterniser longtemps. En effet de nombreuses informations indiqueraient que la piste menant à Jorge Sampaoli pourrait être fructueuse. Comme le confirme le media brésilien Globo Esporte…

Dimanche soir, l’OM se déplacera à Bordeaux. Il s’agira du troisième match de Nasser Larguet sur le banc olympien. Mais son aventure en tant que coach principal ne devrait pas durer longtemps si l’on en croit les informations du journaliste italien et bien informé Gianluca Di Marzio. Ce dernier nous apprenait que l’OM restait confiant dans le dossier Sampaoli. Un départ qui pourrait même être anticipé en raison de la possible qualification de l’Atlético Mineiro à la prochaine Copa Libertadores. Et visiblement, le son de cloche est identique du côté de Globo Esporte…

L’Atlético Mineiro s’activerait sur Renato Gaucho

En effet selon les informations du site brésilien Globo Esporte, le départ du coach argentin serait une évidence. Si le media sud-américain nous apprend que les négociations de prolongation auraient été interrompues entres les deux parties, le départ de Sampaoli rapporterait près de 600 000€ au club. Une somme qui aurait convaincu les dirigeants brésiliens de le laisser partir. Pour preuve, la direction de l’Atlético Mineiro serait intéressée par le profil de l’entraîneur de Gremio, en la personne de Renato Gaúcho.