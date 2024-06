Mercato OM : Une nouvelle importante sur l’avenir de Clauss !

Cité parmi les pistes de Galatasaray, Jonathan Clauss ne devrait finalement pas rejoindre le club turc de sitôt. D’après Foot Mercato, il n’est pas leur priorité !

Coup dur pour Jonathan Clauss ! Alors qu’en fin de semaine dernière, les médias turcs affirmaient que Galatasaray s’étaient positionnés pour récupérer le latéral droit de l’OM, il semblerait qu’il ne soit pas en tête de la liste des prétendants à ce poste. « Pas une priorité pour eux pour le moment », a répondu le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

Pas une priorité pour eux pour le moment. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 9, 2024

Un club turc lance les négociations avec l’OM pour Clauss !

Un seul joueur de l’OM a été appelé par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2024 : Jonathan Clauss. Le piston droit doit jouer des coudes avec Jules Koundé pour une place de titulaire. Seulement, il paraît compliqué de voir le Marseillais enchaîner les matchs lors de cette compétition tant la confiance donnée au Barcelonais est puissante. Didier Deschamps a même été questionné à ce sujet et a pris la défense de l’ancien bordelais devant les journalistes.

« Ce qu’il (Koundé) fait avec nous et son club, sa capacité à occuper plusieurs postes, dans différents systèmes… Il a une expérience, même si c’est un jeune joueur. On n’est pas titulaire au Barça et en Bleu par hasard. Il en prend parfois pour son grade, un peu trop. C’est une ‘cible’, mais j’ai confiance en lui et il sait ce qu’il a à faire », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse… De quoi penser que le temps de jeu de Jonathan Clauss sera moindre lors de la compétition? Rien n’est moins sûr quand on connaît la volonté de sécuriser les côtés de la part de Deschamps !

L’euro comme argument en cas de vente ?

Après avoir passé deux saisons dans la cité phocéenne, Jonathan Clauss devrait sûrement quitter le club cet été. En effet, d’après l’Équipe, l’OM essayera de vendre le latéral droit français cet été, après l’euro. Une décision qui intervient alors que le contrat de l’international se termine en 2025.

Auteur d’une saison marquée par le manque de régularité et les polémiques extra-sportive, Jonathan ne semble pas parti pour prolonger. Soucieux de le voir partir libre l’an prochain et alors que sa valeur marchande est de 12 millions d’euros sur Transfermarkt, l’OM mise sur un euro réussi du joueur afin de faire grimper son prix.