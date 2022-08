Mercato OM : Une nouvelle offre pour Bakambu ?

Cédric Bakambu est arrivé à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier après son lucratif passage en Chine. S’il a réussi à trouver le chemin des filets à quelques reprises (4 buts en Ligue 1), il est loin d’avoir conquis tout le monde sur le Vieux Port. De quoi le voir larguer les amarres dès cette intersaison ?

Il ne sera en tout cas pas retenu par les décideurs olympiens. Reste à savoir si lui serait disposer à quitter Marseille ? Apparemment non puisqu’il aurait récemment repoussé les avances du Celta Vigo. Un autre prétendant semble se présenter à sa porte selon la presse turque.

En effet, Fotomaç indique que le Fenerbahçe souhaiterait enrôler l’attaquant congolais cet été !

🔥🔥 🇨🇩 Fenerbahçe, Marsilya’dan ayrılması gündemde olan Cedric Bakambu ile ilgileniyor — Fotomaç (@fotomac) August 6, 2022



Il serait sur les tablettes du club turc qui souhaite se renforcer en attaque et aurait plus de liberté financière après la vente de Kim Min-Jae au Napoli. Toujours selon la même source, des rencontres entre les différentes parties seraient prévus rapidement.

Bakambu avec Luan Peres la saison prochaine ?

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)