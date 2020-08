Mercato OM : Une nouvelle piste à enterrer en attaque?

Depuis quelques jours, le nom de Gianluca Scamacca est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Le buteur italien devrait partir en prêt en Serie A…

L’Olympique de Marseille a été actif sur le mercato estival : deux recrues pour le moment, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Le club souhaiterait cependant recruter un attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto, seul vraie solution pour André Villas-Boas au poste de numéro 9.

Scamacca, une piste à oublier?

Les noms d’Islam Slimani et M’Baye Niang sont revenus avec insistance mais ces dossiers ne semblent pas être sur la bonne voie. Gianluca Scamacca a également été cité parmi les pistes potentielles marseillaises. Il pourrait d’ailleurs rejoindre un autre club dans les prochains jours.

En effet, Tuttosport affirme que le joueur sous contrat avec Sassuolo pourrait être prêté à l’Hellas Verone. Le prix du transfert semblait toutefois trop important pour voir l’OM s’aligner : on évoquait une somme de 12 millions d’euros.

MERCATO : « L’OM NE PEUT PAS METTRE 12M€ SUR UN JOUEUR, C’EST DU FANTASME… »

« Ce qu’on connait aujourd’hui c’est quoi ? C’est la situation économique de l’Olympique de Marseille ! J’ai discuté avec André Villas-Boas la semaine dernière, et il me disait qu’en fait ils n’avaient pas d’argent. On a vu quoi jusqu’à présent ? Gueye qui arrive libre donc gratuitement et Balerdi qui arrive en prêt avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire. Donc voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur ça relève tout simplement du fantasme, c’est juste pas possible. Peut-être que c’est un joueur qu’ils suivent, mais en tout cas ce n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif qui est annoncé aujourd’hui. »

Fabrice Lamperti (La Provence) – Source : Football Club de Marseille