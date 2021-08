Alors que Dario Benedetto a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Elche en prêt, Pablo Longoria s’active pour lui trouver un remplaçant. Le président olympien lorgnerait sur le profil de l’attaquant de Galatasaray, Mostafa Mohamed.

Le mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir enregistré l’arrivée de huit renforts rapidement, le mercato phocéen s’était par la suite calmé. Mais depuis hier, il commence à y avoir à nouveau du mouvement. En effet, l’OM s’est officiellement séparé de Dario Benedetto, qui n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. L’attaquant argentin a été prêté une saison avec option d’achat du côté d’Elche.

Dans le sens des arrivées, on voit enfin le bout du tunnel pour Pol Lirola. En effet, l’OM et la Fiorentina se sont enfin entendus sur son transfert définitif. L’Espagnol passera sa visite médicale dans la journée. Désormais, Pablo Longoria est à la quête d’un attaquant pour remplacer Dario Benedetto et plusieurs pistes ont été activées jusqu’à présent. Parmi elles, les noms de Cyle Larin, Willian José, Alexander Sorloth, Giovanni Simeone, Ike Ugbo et Hwang Ui-jo ont récemment été évoqués. Le président olympien serait sur le point d’activer une nouvelle piste…

L’OM lorgnerait sur Mostafa Mohamed

À en croire les informations révélées par Nabil Djellit, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à un nouvel attaquant. En effet, le journaliste révèle que le profil de Mostafa Mohamed serait surveillé en interne. Prêté avec option d’achat du côté de Galatasaray, le nom de l’attaquant égyptien avait déjà été évoqué en Ligue 1 ces derniers mois. En effet, l’AS Saint-Étienne souhaitait le récupérer l’hiver dernier. Toutefois, son transfert ne s’est pas réalisé et l’attaquant avait rallié la Turquie.

Désormais à la quête d’un attaquant, Pablo Longoria apprécierait le profil du joueur. En seconde partie de saison, l’Egyptien a inscrit 9 buts lors de ses 22 apparitions sous le maillot de Galatasaray. Estimé à 6,5 millions d’euros par Transfermarkt, le prix de l’attaquant serait abordable pour l’OM. En revanche, les Marseillais ne sont pas les seuls sur ce dossier puisque Lille aurait également manifesté son intérêt pour le récupérer. Reste à savoir si cette rumeur prendra de l’ampleur dans les jours à venir…