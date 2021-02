Mercato OM : Une nouvelle piste en Premier League pour Thauvin ?

Florian Thauvin est au centre des convoitises. Libre de son contrat en juin prochain, l’ailier marseillais verrait un club anglais revenir à la charge pour l’enrôler, en la personne des Foxes de Leicester…

L’Olympique de Marseille va être confronté à un dilemme en fin de saison ; les joueurs arrivant en fin de contrat. Parmi eux nous trouvons Valère Germain, Yuto Nagatomo, Jordan Amavi, Yohann Pelé, Christopher Rocchia, Saîf-Eddine Khaoui et surtout Florian Thauvin. L’international français serait dans la short-list du Milan AC à en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. Mais si le profil de l’ailier droit marseillais plairait fortement à Paolo Maldini, un autre concurrent anglais pourrait se mêler à l’affaire…

leicester intéressé par Florian Thauvin ?

En effet selon les informations du media Eurosport UK, Cergiz Under n’entrerait plus dans les plans de Leicester. Le club anglais a prêté l’ailier turc à l’AS Rome, mais ce dernier n’aurait pas convaincu outre-Manche. Les dirigeants britanniques seraient donc intéressés par le profil de Florian Thauvin. L’international français est de plus libre en juin prochain. Un argument de taille qui pourrait pousser la direction de Leicester à jeter son dévolu sur l’ailier marseillais de 27 ans.