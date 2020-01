Mercato OM : Une nouvelle piste pour le poste de latéral gauche ?

Malgré le retour en forme de Jordan Amavi, les dirigeants olympiens auraient coché le nom d’un joueur afin de se renforcer au poste de latéral gauche…

De retour à un bon niveau, Jordan Amavi est de nouveau un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas. Petit à petit, le coach portugais a réintégré son défenseur dans le onze titulaire. Le défenseur français a bien rendu la confiance que son entraîneur lui a donné puisqu’il est de nouveau intéressant sur son couloir.

Toutefois, selon les informations du site Foot Mercato, l’Olympique de Marseille étudierait une nouvelle piste pour concurrencer l’ancien niçois. Prosper Mendy serait ainsi pisté par le club marseillais. Le média affirme que Zubizarreta est venu aux renseignements auprès de son club norvégien, Strømsgodset IF qui réclame une somme de 500 000 euros pour le joueur sénégalais sous contrat jusqu’en 2021. Marseille ne serait pas le seul sur ce dossier, puisque Stoke City aurait également supervisé le joueur de 23 ans.

Je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe bouge– avb

André Villas-Boas s’est pour sa part exprimé sur le mercato hivernal marseillais :

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre