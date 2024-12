Mercato OM : Une nouvelle porte de sortie interessante pour Mbemba !

En quête de renforts pour sa défense, Leicester City a inscrit Chancel Mbemba parmi ses priorités pour le mercato hivernal. Le défenseur de 30 ans, qui connaît bien le championnat anglais, pourrait retrouver la Premier League, offrant à l’OM une chance d’alléger sa masse salariale et de tourner la page sur une situation devenue pesante.

L’Olympique de Marseille va peut-être enfin tourner la page Chancel Mbemba après plusieurs mois de conflits. Ecarté du groupe professionnel depuis cet été et alors que des clubs français comme Rennes et Nantes ont tenté leur chance sans succès, une opportunité se dessine en Premier League, où Leicester City s’intéresse de près au défenseur congolais. C’est ce que révèle le site africafoot.com

Le 18e de Premier League est en effet à la recherche d’un renfort en défense centrale et cible Chancel Mbemba pour venir renforcer son effectif. Connaissant bien le championnat anglais, où il a évolué avec Newcastle de 2015 à 2018, Mbemba pourrait renforcer une défense en difficulté. Le club anglais a inscrit son nom parmi ses priorités pour le mercato hivernal.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Porto est un salaire important de l’effectif olympien. Soucieux de réduire sa masse salariale, les dirigeants marseillais souhaitent se séparer de ce fardeau financier mais espère aussi récupérer au passe une indemnité de transfert autour de 2-3 millions d’euros.

Cependant, la réussite de l’opération dépendra d’un compromis financier entre Leicester et Mbemba, attaché à son salaire actuel.

Longoria ne change pas d’avis sur Mbemba

Lors de sa conférence de presse de fin d’année le président de l’OM a évoqué le dossier Mbemba en expliquant qu’un départ du défenseur international congolais était toujours d’actualité lors du mercato hivernal 2025.

« Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le président de l’OM en conférence de presse.