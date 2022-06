Mercato OM : Une offre de prêt transmise à Arsenal?

L’Olympique de Marseille aurait transmis une offre à Arsenal pour le prêt de Nuno Tavares d’après Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato.

Le mercato marseillais semble ralenti par la décision de la DNCG qui, au moment où l’on écrit ces lignes, n’est pas encore donnée. Pourtant les rumeurs et informations ne manquent pas concernant le recrutement de l’OM. Pablo Longoria et Javier Ribalta ne chôment pas et ont même été aperçus ce mercredi en Italie pour discuter avec le Torino pour l’avenir de Luis Henrique.

Un prêt avec option d’achat pour Nuno Tavares?

Au poste de latéral gauche, un point d’interrogation s’est installé… Kolasinac n’a pas donné entière satisfaction et Luan Peres est bien meilleur en tant que défenseur central. Pablo Longoria aurait coché le nom du joueur d’Arsenal Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais de 22 ans est la doublure de Kieran Tierney chez les Gunners et n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison.

D’après Foot Mercato, une offre de prêt aurait été transmise à Arsenal pour l’ancien joueur de Benfica. Les Londoniens ne sont pas fermés à l’idée d’un prêt pour le jeune défenseur. L’OM souhaiterait inclure une option d’achat dont la somme n’a pas encore fuitée… A voir si la décision de la DNCG ne bloquera pas ce dossier et exigera une vente avant un recrutement et que le salaire du joueur ne soit pas un problème pour l’OM.

🚨Info : L’#OM discute avec #Arsenal pour un prêt avec option d’achat de Nuno Tavares 🇵🇹. • Les Gunners sont ouverts à l’idée de prêter leur latéral gauche la saison prochaine.https://t.co/FzlJyqX29W — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 23, 2022

La DNCG nous surveille et pourrait nous déranger… — De Bono

« Ils ont fait venir en fin de saison un directeur du financier pour cadrer tout cela, pour assainir un peu tout ce qu’il n’allait pas pour que ça puisse bien se passer devant la DNCG en ce moment. J’espère que tous les papiers ont été fournis et de bonne manière surtout parce qu’on sait que la DNCG ce sont quand même des gendarmes de la Ligue qui nous surveillent de très près et qui pourraient un petit peu nous déranger. Ce ne serait pas le moment parce qu’il y a la Ligue des Champions, parce que l’OM doit aussi récupérer des joueurs pour essayer de bien figurer dans cette compétition et dans le championnat pour avoir une continuité dans le travail. Il ne faut néanmoins pas qu’ils se loupent et que ça tarde un peu trop pour que l’on ne soit pris en grippe. Ces gens-là surveillent les français en général comme Bordeaux ou Bastia, pas spécialement Marseille. Cela me dérange pour ces trois clubs même si Bordeaux est vraiment en danger. Je souhaite que l’OM fournisse tous les documents et surtout arrive à donner satisfaction à la DNCG pour qu’on puisse être, à l’avenir, assez tranquille pour que l’OM puisse avoir les joueurs qu’ils veulent et surtout pour ne pas que les joueurs qui devraient venir se sentent un petit peu bloqué à ce sujet. Comme Witsel, qui risque peut-être de partir ailleurs à cause de la DNCG. Même les joueurs libres pourraient être un blocage pour l’Olympique de Marseille. Enfin, je souhaite que McCourt et son équipe puissent donner tous les renseignements du moins possibles pour que ça puisse avancer » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)