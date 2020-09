Mercato OM : Une offre pour Maxime Lopez ?

À en croire les propos de jeunefooteux.com, le Bétis serait prêt à dégainer jusqu’à 6 M€ concernant Maxime Lopez. Suffisamment pour convaincre les dirigeants marseillais ?

L’OM doit vendre s’il veut entrer dans les clous du Fair-play financier. Et Maxime Lopez serait l’une des solutions pour renflouer les caisses olympiennes. Même si d’autres joueurs disposent de cotes beaucoup plus importantes sur le marché, comme Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car, le minot marseillais pourrait, toute proportion gardée, rapporter une certaine somme à l’Olympique de Marseille. D’autant plus que le milieu de terrain est en fin de contrat au 30 juin prochain, et que d’ici le mois de janvier, il pourra s’engager librement dans le club qu’il souhaite (règlement l’autorise).

Un départ de Lopez vers le Bétis ?

C’est la raison pour laquelle, le club a grandement intérêt à le vendre lors de ce mercato estival. À moins d’une prolongation mais cela ne semble pas être à l’ordre du jour… Ainsi, jeunefooteux.com nous informe d’un intérêt du Bétis pour le jeune milieu de terrain (22 ans). La plateforme en ligne rajoute même que les Verdiblancos seraient prêts à débourser près de 6 M€ pour s’attacher les services du jeune olympien. La Liga semble être le championnat privilégié par le joueur mais le montant évoqué pourrait refroidir la direction marseillaise qui en attendrait plutôt 10 M€.