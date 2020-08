Mercato OM : Une piste à définitivement enterrée !

Marcos Rojo a été proposé à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Il y a cependant très peu de chances (et de moins en moins au fil des heures) pour que l’international argentin rejoigne le sud de la France…

La première raison étant la signature de Leonardo Balerdi (en prêt avec option d’achat) à ce poste. Un profil qu’a validé André Villas-Boas alors que selon Foot Mercato, le Portugais n’était pas emballé par la piste Rojo.

Enfin, le joueur qui appartient toujours à Manchester United a publiquement fait savoir qu’il souhaitait continuer à Estudiantes où il est actuellement prêté…

Mon souhait est de rester à Estudiantes

« De plus, mon souhait est de rester à Estudiantes. J’ai joué un match puis me suis blessé et est arrivé tout le reste (Covid-19, confinement, etc.). Je n’ai pas pu profiter des supporters. C’est pour cela que je vais voir s’il est possible en septembre de prolonger le prêt et continuer quelques mois de plus ici. Ça ne sera pas facile mais le prêt actuel ne l’était pas non plus. Mais on peut y arriver. Autrement, je m’adapterais. Je veux jouer à Estudiantes et suis très motivé à l’idée de jouer dans le nouveau stade ! »

Marcos Rojo – Source : Infobae