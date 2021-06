Mercato OM: Une piste au milieu de terrain s’envole définitivement

Pisté au moment du départ de Morgan Sanson, Imran Louza a officiellement quitté le FC Nantes. A 21 ans, il va découvrir pour la première fois l’étranger.

Après le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa, les dirigeants marseillais s’étaient positionnés sur Imran Louza. Nantes avait finalement décidé de repousser les avances olympiennes. C’est donc en Angleterre, à Watford, qu’il s’est engagé pour une durée de cinq ans, contre une somme de 10 millions d’euros.

Jorge Sampaoli a rappelé qu’il ne voulait pas recruter qu’en Amérique du Sud :

« En ce début de mercato il y a beaucoup d‘intérêts partout. Je connais bien les joueurs sud-américains, il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à plusieurs facteurs différents. Cela dépendra des départs aussi. Cela n’écarte pas l’option de recruter dans d’autres marchés, on doit chercher partout dans le monde encore plus avec la pandémie du Covid. (…) Je ne participe pas aux questions de montants, je n’interviens que sur les profils recherchés. Je n’ai pas le contrôle sur l’aspect économique. J’ai donné plusieurs profils sur des postes bien précis. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/05/2021)

💬 “I have a big engine, good physical abilities and good technique. I will give everything I have, in every minute of every game.”

Read more from new signing Imrân Louza ⤵️

— Watford Football Club (@WatfordFC) June 2, 2021