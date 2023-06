Mercato OM : Une piste de Longoria file à la Juventus !

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de Pablo Longoria, Timothy Weah devrait s’engager avec la Juventus d’après plusieurs médias. Fabrizio Romano a confirmé cette information ce lundi.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’a pas encore débuté mais l’arrivée du coach Marcelino devrait accélérer le processus. Des noms ont été cités dans les médias ces dernières semaines, comme celui de Timothy Weah, avant qu’Igor Tudor ne quitte le club.

Le joueur du LOSC ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille selon toutes vraisemblances. En effet, l’ailier américain est en contact très avancé avec la Juventus. Fabrizio Romano explique ce lundi que les deux parties ont trouvé un accord mais qu’il reste encore quelques détails à régler entre le LOSC et la Juventus.

Le club italien espèrerait d’ailleurs boucler l’arrivée de Timothy Weah dès la fin de cette semaine, notamment en faisant sa visite médicale. Formé au PSG, il a été déplacé de postes à plusieurs reprises cette saison par Paulo Fonseca.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : On connait la date d’arrivée de Marcelino !

Juventus are now finalising details of the agreement for Timothy Weah deal with Lille. Personal terms agreement, already sealed. ⚪️⚫️🇺🇸 #Juventus

Juve hope to get medical tests and also contract signing done by the end of the week. pic.twitter.com/WBfeXBW7jo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023