Mercato OM : Une piste de Longoria file finalement en Arabie Saoudite pour une somme folle !

Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille cet été, Allan Saint-Maximin va finalement signer en Arabie Saoudite. Le Français a annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille était à la recherche d’attaquants pour se renforcer avec l’arrivée de Marcelino. Au début du mercato d’été, le nom d’Allan Saint-Maximin a été cité mais rapidement, RMC Sport avait détruit cette rumeur. Pourtant, les supporters marseillais semblaient emballé par la probable arrivée de l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Seulement, The Athletic expliquait ce week-end que le deal était bouclé entre Al-Ahli et Newcastle pour le transfert de l’attaquant. Saint-Maximin devrait rejoindre l’Arabie Saoudite contre un chèque de 30 millions d’euros. Une somme que l’OM n’aurait certainement pas pu poser cet été pour récupérer le joueur.

4 years ago, I wore the Newcastle jersey for the first time. At that moment, I hadn’t realized that not only was I about to become a Newcastle player, but I was also about to become a Geordie.

You might think « nice Goodbye message » but the sentiment runs deeper than any words… pic.twitter.com/wA0RsQfEZF

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 29, 2023