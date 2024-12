Mercato OM : Une piste défensive s’éloigne !

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international brésilien Danilo (45 sélections). Cependant, selon les informations du journaliste italien Orazio Accomando, le défenseur de la Juventus serait proche de s’engager du côté de Naples.

En effet, le défenseur central expérimenté de 33 ans, actuellement sous contrat avec la Juve, a été évoqué comme une piste potentielle pour le club phocéen, en quête d’un défenseur central pour le prochain mercato. Une rumeur qui serait donc malheureusement infondée selon le journaliste de DAZN ITALIA.

D’après le journaliste italien spécialiste du marché des transferts, l’ancien de Manchester City serait en effet en négociations avancées avec le club napolitain sur les termes d’un contrat courant jusqu’en juin 2026.

#Danilo sempre più vicino al #Napoli. Il capitano della #Juventus in trattativa per un contratto fino a giugno 2026. Dialogo aperto anche per #Raspadori, ma il Napoli al momento non apre ad un prestito con opzione.

— Orazio Accomando (@OAccomando91) December 29, 2024