Mercato OM: Une piste en moins au milieu de terrain ?

Depuis le départ de Bouba Kamara vers Aston Villa, les dirigeants de l’OM cherchent son remplaçant. Le nom de Francis Coquelin a notamment été évoqué…

Comme souvent, le nom de Francis Coquelin est associé au mercato de l’OM. Si le Français est bien une piste réelle selon l’Equipe, il ne serait pas une priorité pour Pablo Longoria…

En effectuant une belle saison avec Villarreal en allant notamment en demi-finale de Ligue des champions, le milieu de terrain a réveillé les intérêts de plusieurs clubs français. Ainsi, Lyon et Rennes seraient aussi intéressés par l’ancien Lavallois. Âgé de 31 ans, Coquelin est sous contrat avec le sous-marin jaune jusqu’en 2024. L’ancien Lavallois est en plein réflexion sur ce qu’il souhaite faire la saison prochaine.

Actuellement en France, Francis Coquelin était en visite dans les installations de son club formateur de l’AS Bourny (Mayenne) ce week-end, l’ancien joueur d’Arsenal s’est exprimé dans les colonnes du quotidien Ouest-France sur l’intérêt que lui portent les clubs français.

Apparemment oui, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir (sourire). Après, j’ai encore un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte, on verra. Pour l’instant, je suis concentré sur le fait de bien me préparer physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato est long donc on verra ce qu’il se passera. Pour l’instant je suis très heureux là-bas. C’est un peu le jeu du mercato, il y a beaucoup de rumeurs. Comme je l’ai dit, ça fait toujours plaisir de voir des intérêts mais on sait qu’il y a aussi beaucoup de rumeurs dans ces périodes-là. Rejoindre un club qui joue l’Europe ? Oui, c’est clair que quand on goûte à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer. J’ai toujours privilégié le côté sportif. Jusqu’à présent, tous les projets que j’ai choisis étaient ambitieux sur le plan sportif. C’est encore ce qui va guider dans les prochaines années et sur le reste de ma carrière » Francis Coquelin – Source : Ouest-France (18/06/2022)