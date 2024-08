Mercato OM : une piste française au poste de latéral droit relancée !!

L’OM va s’offrir Neal Maupay et pourrait aussi recruter un latéral droit. Alors que le nom de Sildillia était annoncé, c’est finalement une piste du début de mercato qui serait relancée !

Selon RMC et le journaliste Fabrice Hawkins, « l’OM et Everton sont toujours intéressés par Lorenz Assignon. Négociations en cours entre les clubs et le Stade Rennais autour d’un prêt avec option d’achat… » Reste à savoir si Jordan Veretout sera inclus dans le deal ?

Assignon relancé à droite ?

🚨L’OM et Everton sont toujours interessés par Lorenz Assignon.

🔹Négociations en cours entre les clubs et le Stade Rennais autour d’un prêt avec option d’achat pic.twitter.com/UGwaTt4bxi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2024



Le club breton a un accord avec le club de MLS Real Salt Lake pour le transfert de Carlos Andrés Gomez. Le montant s’élève à 10 millions pour l’ailier droit auteur de 13 buts et 9 passes décisives en 23 matchs de MLS. Le joueur de 21 ans est attendu mercredi à Rennes pour passer sa visite médicale. Une concurrence donc pour Ludovic Blas dont la première saison ait été décevante sous ses nouvelles couleurs rouge et noir.

🚨#SRFC 🔴⚫️

▶️accord Rennes-Salt Lake pour Carlos Andres Gomez

▶️l’ailier colombien de 21 ans est attendu à Rennes ce mercredi pour passer sa visite médicale 🩺

💰montant du deal : supérieur à 10 M€https://t.co/0bbPAC4s4J pic.twitter.com/ukBwR3LcwQ — Sébastien Denis (@sebnonda) August 12, 2024

Jordan James renforce le milieu

Rennes continue de se renforcer même au milieu avec le recrutement de Jordan James jusqu’en 2028. Troisième recrue du mercato il signe pour 5 millions d’euros en provenance de Birmingham. « Après Albert Grønbaek et Glen Kamara, le Stade Rennais F.C. enregistre une troisième recrue au milieu de terrain, il s’agit de Jordan James, 20 ans. » précise le SRFC sur son site officiel.

🎙 ‘’C’est une opportunité parfaite pour moi’’ Cadre de Birmingham et international gallois, le milieu Jordan James rejoint les Rouge et Noir. 🔴⚫️#DegemerMatJordan — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 12, 2024

Rennes repousse la Roma

Lorenz Assignon est toujours aussi convoité en Europe. Cette fois c’est la Roma qui suit avec insistance le latéral droit, les Romains ont formulé une offre verbale de prêt au Stade Rennais. Selon la Gazetta Dello Sport, une offre refusée par les Rennais qui souhaite un transfert sec du Franco-Togolais, surtout après le recrutement d’Hans Hateboer pour 3,5 millions d’euros. Le joueur de 24 ans a déjà était prêté à Burnley la saison précédente, le club breton ne veulent plus entendre parler d’un prêt. Les Giallorossi devraient revenir à la charge avec une offre qui se rapproche des demandes rennaises. Pourtant pisté par l’Olympique de Marseille, l’avenir du latéral droit est probablement en Italie si les deux clubs arrivent à trouver un terrain d’entente.

