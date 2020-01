Mercato OM : Une piste prestigieuse à la poubelle ?

Qui dit début d’année dit début de nouveau mercato. L’Olympique de Marseille va t-il se renforcer notamment au poste de latéral gauche ?

La presse italienne relayait la semaine dernière la rumeur d’un intérêt de l’OM pour Faouzi Ghoulam. La Gazetta Dello Sport annonçait ainsi que l’agent du joueur aurait contacté le club marseillais pour placer son joueur.

Si la rumeur pouvait paraître plausible étant donné le manque d’alternatives à gauche depuis plusieurs années à Marseille, elle ne serait pas du tout explorée actuellement. Selon La Provence, les bonnes performances récentes d’Amavi auraient convaincu les dirigeants marseillais de ne pas recruter à son poste cet hiver. Dont acte.

Étant donné le peu de moyens des Olympiens, il serait surprenant que l’OM se lâche (salarialement parlant au moins) sur un tel dossier…

Sans sorties, il n’y aura rien !

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre