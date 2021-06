Mercato OM: Une piste séduisante de Longoria plutôt vers l’Angleterre ?

Après l’officialisation de Gerson, Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur Rafael Leao et compte le récupérer en prêt avec OA de 33M€. Pourtant, c’est vers l’Angleterre qui pourrait se diriger.

En effet, selon les informations du journaliste Pedro Almeida, une réunion est prévue entre Longoria et les dirigeants de l’AC Milan. Des discussions autour d’un prêt avec option d’achat auraient déjà débuté. L’OA serait obligatoire et pourrait se situer autour de 33M€. Une somme qui parait bien supérieure aux moyens financiers de l’Olympique de Marseille.

Pablo #Longoria will meet with Milan officials to advance to the hiring of Rafael #Leao. The French club will propose a 1-year loan with a purchase obligation clause of around 33M€. The meeting will take place next week. 🇵🇹🔵 #transfers #om #acm https://t.co/6flKWYnLn4

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 13, 2021