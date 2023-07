Mercato OM : Une porte de sortie se dessine pour Jordan Amavi?

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Jordan Amavi pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un club de Ligue 1 aimerait lui proposer un contrat !

De retour à l’Olympique de Marseille après son prêt à Getafe qui a été peu concluant, Jordan Amavi ne devrait pas être conservé par Marcelino. Décevant depuis plusieurs saisons, l’ancien joueur d’Aston Villa pourrait quitter le club marseillais dès cet été.

Le FC Nantes veut Amavi !

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, un club de Ligue 1 songe bel et bien à lui proposer un contrat : le FC Nantes ! En effet, Franck Kita apprécierait son profil et pourrait faire un offre. Seulement, il ne serait pas la piste numéro 1 dans la hiérarchie !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Tout n’est pas fini pour Alexis Sanchez !

En effet, les Canaris seraient aussi sur la piste de Reabiciuk, joueur de l’Olympiakos, qui semble être la priorité à ce poste. A voir si d’autres clubs se positionnent sur Jordan Amavi dans les prochaines semaines !

Franck Kita a une envie de Jordan Amavi… piste alternative. Cependant REABCIUK est tjrs ds le viseur de Nantes mais son arrivée est conditionnée à un échange. #FCNantes #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 2, 2023

Marcelino peut-il relancer Amavi

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il n’arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »