Mercato OM : Une porte italienne se ferme pour Conceiçao ?

L’Olympique de Marseille tente de récupérer Sergio Conceiçao. Si le coach portugais semble attiré par le projet marseillais, il reste attentif aux opportunités concernant des clubs qualifiés en Ligue des Champions. Un club italien dans ce cas aurait fait un autre choix !

Alors qu’il visait le Milan AC, Sergio Conceicao aurait pu être intéressé par Bologne qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions. Le club a perdu Motta qui a filé à la Juve, mais devrait miser sur un autre technicien italien à en croire les information de Fabrizio Romano. « Bologne avance dans les pourparlers pour nommer Vincenzo Italiano comme nouvel entraîneur-chef en remplacement de Thiago Motta. Bologne souhaite conclure l’accord le plus rapidement possible, après avoir attendu la finale de la Conference League. Italiano reste la cible principale en tant que nouvel entraîneur-chef. » Le technicien portugais doti discuter de son départ de Porto avec son président AVB, l’OM pousse fort pour le convaincre. A lire : Mercato OM: Jackpot à venir pour la Lazio avec le transfert de Guendouzi !

