Mercato OM : Une première piste pour remplacer Luan Peres ?

L’OM a laissé filer Luan Peres en Turquie et devrait donc recruter un défenseur avant la fin du mercato estival. Le club olympien aurait un œil sur Attila Szalai, qui joue au Fener club qui vient de recruter le défenseur olympien…

Selon plusieurs journalistes dont le média turc As Marca, Bologne a offert 11M€ à Fenerbahçe pour son défenseur Attila Szalai. Ce dernier veut partir pour améliorer son salaire, le Fener avait accepté un offre de 14M€ Zenit mais le joueur a refusé de jouer en Russie. Wolfsburg, Fulham, Marseille et Valence sont sur les rangs, mais le montant attendu par Fenerbahçe semble bien trop élevé pour les finances olympiennes…

🚨BREAKING: 🛡 Bologna offered €11M to Fenerbahçe for Attila Szalai. ℹ️He’ll leave because his wage is so low. ❌ Fener had accepted Zenit’s €14M but he rejected to play in Russia.

👉Wolfsburg, Fulham, Marseille, Valencia want him. #BolognaFc #Calciomercato #MercatoOM #FFC pic.twitter.com/GXfthigs2E — As Marca (@asmarcatr) July 29, 2022

Le défenseur hongrois de 24 ans dispose encore de 3 ans de contrat avec le Fener. Ce gaucher d’1m92 a disputé 30 de Süper Lig la saison dernière. Attila Szalai a été recruté pour 2,2 M€ en provenance de l’Apollon Limassol l’été dernier.

La stratégie va donc changer sur certains postes

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs ». Pablo Longoria – conférence de presse (07/07/2022)