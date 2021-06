Mercato OM: Une prestigieuse cible sort du silence sur son avenir

Le nom de Vidal a été associé à celui de l’Olympique de Marseille à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Son salaire serait trop important, et il semblerait attiré par d’autres écuries…

Dès l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, plusieurs médias affirmaient que l’international chilien Arturo Vidal pourrait débarquer dès le mercato d’été 2021 afin de retrouver son ancien sélectionneur. Mais, il semble que sa priorité soit ailleurs. En effet, le milieu de terrain a déclaré sa flamme au club mexicain de l’America.

J’aime le Club America– Vidal

» Mon avenir ? On verra ce qui se passera, mais j’ai toujours dit que j’aime le Mexique et que j’aime le Club America. J’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de jouer là-bas, mais il faut que toutes les parties d’y retrouvent. J’ai un contrat avec l’Inter et je continuerais à donner le maximum, comme j’ai toujours fait dans ma carrière » Arturo Vidal–Source: TUD (15/06/21)

Sampaoli m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie — VIDAL

Au micro de TNT Sports Chile, l’actuel joueur de l’Inter Milan s’était exprimé sur la relation particulière qu’il a avec le coach argentin.

« Sampaoli est une personne que j’aime beaucoup dans le milieu du footbal. C’est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct, il te dit les choses en face. Il m’a permis de continuer à progresser. Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. On parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation » Arturo Vidal – Source : TNT Sports Chile (17/05/21)