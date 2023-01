Mercato OM: Une priorité de Longoria pourrait prolonger ?

Pablo Longoria doit renforcer son secteur offensif suite à la blessure d’Amine Harit et aux départs de Suarez et Gerson. Le président de l’OM a plusieurs cibles mais ne compte pas faire de la surenchère même si sa priorité reste bien Ruslan Malinovskyi. Ce dernier pourrait prolonger avec l’Atalanta…

Pablo Longoria et Igor Tudor semblent bien avoir coché le nom de Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien âgé de 29 ans peut-il débarquer en cet hiver à l’OM ? La solution d’un prêt avec OA est évoquée depuis plusieurs jours, une possibilité confirmée par FootMercato. Le media estime qu’un « terrain d’entente pourrait toutefois être trouvé, si jamais le dossier était exploré plus en profondeur par Pablo Longoria. L’Atalanta pourrait prolonger son milieu offensif, actuellement lié jusqu’en 2024, et le prêter avec option d’achat. » Pour rappel, Tottenham serait aussi intéressé par un prêt alors que West Ham pourrait faire un chèque (voir ci-dessous).

L’OM croit toujours en la piste Malinovskyihttps://t.co/VkhJWSlMpo — Foot Mercato (@footmercato) January 4, 2023

Selon le DailyMail, en plus de Tottenham, « l’OM est un autre club qui surveille la situation, mais comme les Spurs, il ne favoriserait qu’un accord de prêt pour l’Ukrainien, ce qui laisse West Ham en pole position pour décrocher le joueur. » Le choix dépendra du coach David Moyes, le patron écossais subissant une pression accrue au stade de Londres après la mauvaise saison du club.

West Ham prêt à payer tout de suite pour Malinovskyi ?

Selon le média italien TUTTO mercato WEB, l’Atalanta cher cherche bien a recaser Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien a plusieurs courtisans en Europe, à commencer par la Premier League. Le Tottenham de Conte pourrait répondre favorablement à la demande économique du club italien, mais l’OM est un autre prétendant qui pourrait se positionner suite à la vente de Gerson. Pablo Longoria serait prêt à offrir un prêt avec option d’achat si le brésilien s’engage avec Flamengo. Dossier prioritaire, à suivre…

D’après le journaliste Fabio Gennari, l’Atalanta souhaiterait récupérer au moins 7 millions d’euros cet hiver pour laisser filer le milieu offensif. Le club italien aimerait ajouter des bonus pouvant faire aller la somme du transfert jusqu’à 15 à 18 millions d’euros. De grosses dépenses pour un joueur à qui il ne reste que 6 mois de contrat. Tottenham semble plus avancé dans ce dossier et a l’avantage d’être encore en lice en Ligue des Champions.

Pour Ludovic Leccese, ancien coach de la réserve d’Endoume, le joueur âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, avec le club italien ne signera pas l’OM cet hiver.

Je n’y crois pas du tout pour Marseille

« C’est un joueur que je suis du coté de l’Atalanta, mais moi je vous le dis il ne signera pas à l’Olympique de Marseille. Vous rigolez ou quoi ? Il ne viendra pas…Tu parles du départ de Gerson mais on va aussi récupérer Luis Henrique qui ne joue pas à Botafogo et c’est peut être lui qui va remplacer Gerson, car aujourd’hui Botafogo n’en veut plus… Malinovskyi sera libre en fin de saison donc il voudra prendre un gros chèque. Il y a des gros clubs sur lui, c’est un joueur Ligue des Champions… Je n’y crois pas du tout pour Marseille. » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)