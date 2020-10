Mercato OM : Une prolongation de contrat en vue ?

Un certain nombre de joueurs arrivent en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2021 (Florian Thauvin, Maxime Lopez, Valère Germain…). Jordan Amavi fait également partie de ce contingent…

Mais le latéral gauche, ancien paria du Vélodrome, pourrait bien rapidement prolonger son bail à l’OM selon L’Équipe. Une option de deux saisons supplémentaires est à l’étude pour l’ancien Niçois. Si des négociations ont bien été ouvertes entre les deux parties, elles sont à l’arrêt actuellement en raison de la fin de mercato. Elles devraient reprendre une fois l’actualité plus calme.

on a eu des échanges avec Florian Thauvin — aVB

« Sur les prolongation, on n’a pas encore démarré de discussions avec Maxime Lopez. On a démarré un peu avec Jordan Amavi, pas officiellement mais on a eu des échanges avec Florian Thauvin. Il manque Lopez, Bouna Sarr. Petit à petit on va regarder pour prendre la meilleure décision »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)

La liste des joueurs marseillais en fin de contrat en juin prochain : Florian Thauvin, Maxime Lopez, Jordan Amavi, Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui, Konstantinos Mitroglou, Yuto Nagatomo, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle, Yohann Pelé.