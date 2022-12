Mercato OM: Une recrue estivale déjà sur le départ ?

En manque de temps de jeu, Isaak Touré pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’hiver afin de jouer plus…

L’Olympique de Marseille a recruté Isaak Touré cet hiver en provenance du Havre. Le jeune défenseur central au physique atypique dans le football n’a malheureusement pas réussi à gagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor pour le moment. D’après l’Equipe, un prêt cet hiver est envisagé par la direction marseillaise. Avec seulement 65 minutes de temps de jeu effectif depuis le début de la saison, l’ancien Havrais a besoin d’enchaîner et de reprendre du rythme.

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)