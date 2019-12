Mercato OM : Une rumeur en défense finalement au Milan ?

Formé à Toulouse, Jean-Clair Todibo ne joue pas beaucoup au FC Barcelone. Le joueur qui serait pisté par l’OM devrait signer au Milan…

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait être transféré dans un autre club en cas d’offre satisfaisante. Le club blaugrana se rend bien compte que le joueur formé à Toulouse n’a plus sa place dans l’effectif bien trop chargé au poste de défenseur central… Le jeune joueur français, qui a quitté son club formateur en janvier 2019 n’aura pas pu s’imposer en Liga… C’est pourquoi les Catalans seraient ouverts à la discussion pour qu’il engrange plus de temps de jeu et continue sa progression. Selon les informations de Don Balon, le défenseur central de 19 ans serait sur le marché des transferts pour 15 millions d’euros.

Proche du milan ?

De nombreux clubs seraient intéressé par son profil, dont l’OM et Lyon mais selon Sport le joueur donnerait sa préférence au club milanais. Le transfert devrait se faire autour de 12 millions d’euros mais le club italien n’en propose que 8 millions. Avec les problèmes financiers que traversent les dirigeants marseillais et la quantité de défenseurs centraux dont dispose André Villas-Boas, il parait très compliqué de voir l’ancien toulousain débarquer à Marseille…