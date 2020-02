Mercato OM : « Une source de crédibilité quand on va recruter… »

Ce lundi, la FFF a classé l’OM au rang Prestige en ce qui concerne le centre de formation. Nasser Larguet s’en félicite et pense que cela pourra pousser les jeunes à y signer…

La Fédération Française de Football a désigné l’Olympique de Marseille comme étant un club Prestige pour son centre de formation. Au terme d’une visite d’Hubert Fournier, le club a été récompensé de ce rang et se place parmi les meilleurs en France avec notamment Lyon, le PSG, Monaco, Reims ou encore Auxerre.

En tant que responsable, c’est motivant — LARGUET

Dans un entretien accordé à La Provence, Nasser Larguet, le directeur de la formation s’est montré heureux et « fier » d’avoir reçu ce label. Il pense aussi que cela aura un impact sur les futurs joueurs à recruter…

« La DTN avait demandé à améliorer certains points : la vidéo, le recrutement, le secteur médical, etc. Tout cela a été fait… En tant que responsable, c’est motivant. C’est une fierté et aussi une source de crédibilité quand on va recruter »

Nasser Larguet – Source : La Provence