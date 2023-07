Mercato OM: Une star de Ligue 1 pour oublier Sanchez ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Longoria et Marcelino l’ont confirmé mardi en conférence de presse, le mercato va être actif sur les postes offensifs. Les avenirs de Wissam Ben Yedder et d’Alexis Sánchez seraient étroitement liés. L’OM serait très intéressé par le Français mais uniquement si le Chilien ne prolonge pas… ce qui semble être la tendance.

Wissam Ben Yedder pourrait débarquer à l’OM ! Le buteur de l’AS Monaco serait ciblé par l’OM depuis plusieurs mois et ne serait pas contre l’idée de rejoindre Marseille. Selon La Provence, l’arrivée de Ben Yedder dépendrait cependant du cas Alexis Sánchez. Si le Chilien prolonge à Marseille, Pablo Longoria ne voit pas l’intérêt de signer l’international français. Pour les dirigeants olympiens, les deux attaquants de 34 et 32 ans ne seraient pas complémentaire et les associer ne serait pas une bonne chose.

🔹L’OM a exploré récemment la piste Wissam Ben Yedder 🇫🇷 ! Il n’est toutefois pas question de le recruter en plus d’Alexis Sanchez, les deux joueurs étant jugés peu complémentaires. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/TKhX6Br9zd — Infos OM (@InfosOM_) July 5, 2023

Sánchez, ça sent pas bon…

Toutes les dernières informations sorties dans la presse, récemment, poussent à croire que l’avenir d’Alexis Sánchez ne devrait pas s’écrire à l’OM. Selon les information de L’Équipe, le Chilien aurait rendu sa maison à Marseille et la dernière offre de prolongation de Pablo Longoria ne serait pas satisfaisante. Les négociations continuent mais les chances de voir « El Niño Maravilla » porter le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, sont de plus en plus faibles.

En fin de contrat, l’attaquant chillien Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. Même si les discussions se poursuivent entre les deux parties, l’issue de ce dossier semble de plus en plus incertaine. https://t.co/eQTXiNXUDY pic.twitter.com/XwGHGw1aDP — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023

Sánchez était en position de force dans les négociations jusqu’ici, mais la rumeur Ben Yedder poussera peut-être l’ancien joueur du Barça a accepter l’offre proposée par l’OM, si ce dernier souhaite réellement rester à Marseille…