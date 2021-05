Mercato OM : Une terrible nouvelle à venir dans le dossier Adli ?

Tandis que l’Olympique de Marseille avait dans le viseur l’attaquant du TFC Amine Adli, ce dernier a exprimé son envie de rester au club hier soir au micro de BEin Sports…

Véritable révélation du Toulouse Football Club cette saison, Amine Adli a conclu son exercice en Ligue 2 avec 8 buts et 7 passes décisives. De quoi attirer les convoitises de grands clubs français, tel que l’Olympique de Marseille. Courtisé également par le Bayer Leverkusen et le Milan AC, Amine Adli a été interviewé hier soir après son barrage remporté face à Grenoble pour monter en Ligue 1. Et le joueur offensif a quelque peu refroidi les ardeurs marseillaises sur ce dossier…

J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec — ADLI

« Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter » Amine Adli – source : BEin Sports (21/05/2021)