Mercato OM : « Valentin, c’est un crack! »

Pour Football Club de Marseille, le journaliste Romain Molina est revenu sur le sujet brûlant de la Vente de l’OM qui fait de nouveau fantasmer les supporters marseillais.

Retrouvez un extrait de son interview à voir en intégralité sur notre chaîne Youtube.

A lire aussi : Vente OM : « Je peux affirmer que le club est en vente ! »

Extrait de notre Interview du journaliste Romain Molina qui évoque notamment le fonctionnement du directeur sportif Andoni Zubizarreta et de son bras droit Albert Valentin…

ce n’est pas un mec de business Zubizarreta — Molina

« Est ce que Zubizarreta s’est fait manger ou pas, il était entouré de loups, notamment l’ancien entraîneur (Rudi Garcia) et ses agents. (…) Ce n’est pas un mauvais gars mais ce n’est pas un gros bosseur. Alors est ce qu’il a arrêté de bosser parce qu’il n’était pas écouté, mais Valentin (Albert, son bras droit) c’est un crack. C’est ça que je ne comprend pas, c’est que Valentin en Espagne il a une réputation de crack. Zubizarreta a essayé de reproduire le modèle Bilbao qu’il avait très bien connu et ce sont de bonnes idées. Il ne connait pas le règlement, mais c’est un mec de foot qui a l’œil. (…) Mais je pense que l’OM ce n’est pas fait pour lui. Il y a trop de tensions, trop d’interférences, il lui faut un club bien mieux structuré… C’est un mec pour superviser et recruter pas pour vendre, ce n’est pas un mec de business Zubizarreta… » » Romain Molina – Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Roman Molina :