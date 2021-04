Mercato OM : Valère Germain pourrait rejoindre un ancien Marseillais cet été?

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain pourrait retrouver un club librement cet été. Voulant évoluer à l’étranger, il aurait une piste sérieuse en Serie A !

Ce samedi, Valère Germain s’est exprimé au micro de Canal +. L’attaquant, toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin, affirmait qu’il quitterait le club libre mais qu’il souhaitait évoluer à l’étranger.

« Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)

SASSUOLO VEUT VALERE GERMAIN?

Selon Calcio Mercato, un club italien pisterait l’ancien joueur de l’AS Monaco. Alors que son nom a été cité parmi les probables recrues de l’AC Milan ou de la Sampdoria, le média italien affirme que c’est Sassuolo qui apprécie son profil.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Lopez a soufflé à Longoria le nom d’un talentueux attaquant italien ?

Le club où évolue actuellement Maxime Lopez aurait besoin de renforts offensifs dans l’optique d’un départ du jeune Giacomo Raspadori qui possède une belle cote en Europe et qui ferait même partie des pistes de Pablo Longoria.