Mercato OM : Veretout a tranché !

Selon le journaliste italien, Alfredo Pedullà, Jordan Veretout devrait rester à la Roma, c’est en tout cas ce qu’il aurait dit aux supporters romains lors de son retour à l’entrainement.

Jordan Veretout met fin aux rumeurs concernant son départ de la capitale italienne. En effet, selon le journaliste Alfredo Pedullà, des supporters auraient interpellé l’international français devant le centre d’entrainement romain, le milieu de terrain aurait affirmé qu’il restait à la Roma.

« Ce sera une grande saison. Je reste ici. » Jordan Veretout Source : Alfredo Pedullà (05/07/2022)

à lire aussi :OM : La présentation de TUDOR, Longoria fait le point sur MANDANDA, MILIK, ALVARO et le MERCATO !

Une deuxième piste romaine qui tombe à l’eau

L’OM qui suit le joueur depuis plusieurs mercato maintenant, semble encore une fois passer à côté du joueur. Quelques jours seulement après que l’on ait appris que Justin Kluivert devrait lui aussi rester à l’AS Rome. Veretout tue tout suspense de transfert cet été, lui qui pourtant avait perdu sa place de titulaire au cours de la saison sous les ordres de Mourinho et n’a dû se contenter que d’une place sur le banc lors de la dernière fin de saison. L’ancien nantais devrait donc bien rester en Italie la saison prochaine sauf bien sûr en cas de retournement de situation surprise comme il en arrive à chaque mercato.

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)