Mercato OM : Vers un départ pour cet éternel remplaçant ?

L’Om a bien du mal à trouver une place à ses jeunes joueurs du centre. En manque de temps de jeu avec l’OM Simon Ngapandouetnbu pourrait être prêté au prochain mercato. Barré par Pau Lopez et Ruben Blanco, le jeune camerounais souhaiterait montrer ses qualités.

Formé à l’OM le jeune gardien Simon Ngapandouetnbu a signé son premier contrat professionnel avec l’OM en 2019. Il a disputé l’intégralité de ses 24 matchs avec la réserve de l’OM. S’il a été quelques fois sur la feuille de match en Ligue 1 ou en coupe de France, Simon n’a jamais joué une seule minute l’OM. Cependant ses bonnes performances avec l’équipe de jeune de l’OM lui ont permis d’être sélectionné avec le Cameroun pour la coupe du monde au Qatar. Un moment exceptionnel pour le joueur que raconte son agent Franck Belhassen à la Provence.

Simon est un garçon facile et ambitieux

« Cette coupe du monde a été un cadeau du ciel pour lui. Il avait l’habitude des stars marseillaises, il a côtoyé les Camerounaises. Il a eu des soucis comme beaucoup en nom dans un centre de formation. Mais il est bien encadré par ses parents. C’est un garçon facile et ambitieux .Il se sent progressé à l’OM et a une super relation avec l’entraîneur des gardiens Jon Pascua. On fera un point cet été mais il ne souhaitera plus avoir le statut de 3e gardien » Franck Belhassen – Source : La Provence (26/03/2023)

Il est très impliqué dans nos résultats

« Il commande sa défense. Je le sens très impliqué dans nos résultats par ses performances. Dans le vestiaire il aime bien discuter avec ses équipiers. Il est peu redescendu en première partie de saisons là il commence à en enchaîner les matchs c’est important pour lui. Il est heureux de nous rejoindre même s’il continuait à être convoqué avec les pros » Fabrice Vandeputte -Source : La Provence (26/03/2023)

🔹Le dilemme est clair pour Simon Ngapandouetnbu 🇨🇲 : il aimerait être prêté cet été ou être n°2 avec l’OM la saison prochaine pour prendre son envol. En interne, les dirigeants olympiens pencheraient plutôt pour la première solution. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bweMffg9NY — MercatOM (@Mercat_OM) March 26, 2023

Simon aurait dû être prêté en Ligue 2 au mercato d’été 2022, mais une blessure a fait échouer cette option. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, le gardien devra rapidement trouvé une solution à son manque de temps de jeu, sous peine de voir sa carrière professionnelle tournée court.