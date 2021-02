Mercato OM : Vers un énième rebondissement dans le dossier Campos ?

Si le nom de Luis Campos a longtemps été cité autour de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif portugais ne devrait pas rejoindre le club olympien. C’est du moins ce qu’affirme RMC Sport…

Le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’Olympique de Marseille hier soir a secoué l’environnement olympien. Ce dernier a été intronisé au conseil de surveillance. Pour le remplacer Pablo Longoria a été choisi pour remplir cette tâche. Ce qui libère la place de directeur sportif. Si la rumeur autour d’une éventuelle arrivée de Luis Campos était de plus en plus pressante ces dernières semaines, sa venue semblerait s’éloigner…

l’Olympique de Marseille pas non plus intéressé ?

En effet selon le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi, le directeur sportif argentin n’aurait aucune chance de rejoindre l’OM…

« J’ai vu passer des rumeurs depuis hier soir sur une possible arrivée de Luis Campos à l’OM. On nous a fait savoir que si le projet de l’OM était très attractif, Luis Campos ne viendrait pas en l’état. Et il n’y a pas non plus une volonté à Marseille de le faire venir » Loïc Tanzi – Source : RMC